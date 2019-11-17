شكرا لقرائتكم مذا قال محمد عبد العاطي عن رفض إدارة دجلة رحيله فى الشتاء؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد عبد العاطي في تصريح خاص، إن إدارة وادى دجلة حرصت على تمديد تعاقده حتى موسم 2024 مع زيادة راتبه السنوي، من أجل تحصينه من الإغراءات التي تلقاها في الفترة الحالية، وأبرزها من نادى الزمالك.
ويرغب الزمالك فى التعاقد مع محمد عبد العاطى لتدعيم منطقة وسط الملعب، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق الأبيض فى هذا المركز بعد إصابة محمود عبد العزيز زيزو بقطع فى الرباط الصليبى.
أردف محمد عبد العاطي حديثه، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق الدجلاوي من أجل تحقيق الهدف المطلوب فى هذا الموسم، موجهًا الشكر لإدارة ناديه والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.
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