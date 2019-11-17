شكرا لقرائتكم منتخب مصر يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأ مران المنتخب بمحاضرة فنية من المدير الفني شوقي غريب، تحدث خلالها عن أهمية الفوز في مباراة الغد من أجل الصعود إلى الاولمبياد ومواصلة المشوار نحو النهائي القارى.
عقب المحاضرة خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف كمال عبدالواحد مخطط الأحمال، ثم فقرة فنية من لمسة واحدة.
منتخب مصر صعد إلي الدور قبل النهائى بعد تصدر مجموعته الأولى، محققًا العلامة الكاملة من الفوز في الثلاث مواجهات، بينما احتل منتخب جنوب افريقيا وصافة المجموعة الثانية، برصيد خمس نقاط.
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