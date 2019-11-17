شكرا لقرائتكم سموحة يكتسح ميدو بعشرة أهداف وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت الأهداف عن طريق كل من إسلام الفار 3 أهداف و صلاح زويل هدفين وهدف لكل من أحمد حسن مكي و رونالد وانجا و رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود حليمو.
وشهدت المباراة دفع الجهاز الفني لسموحة بجميع اللاعبين للإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية قبل مواجهة طنطا ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجارى على ستاد طنطا .
ويحتل سموحة المركز الحادى عشر من جدول ترتيب بطولة المصرى برصيد 5 نقاط .
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