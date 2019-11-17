شكرا لقرائتكم صدمة جديدة فى وسط الأهلى بتعرض أليو ديانج لتمزق بالعضلة الضامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدمة جديدة ضربت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد أيام من اصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق بقطع في غضروف الركبة،ـ وهي الأصابة التي تحتاج لعلاج لن يقل عن 3 أشهر.

وعلم الخليج 365 أن بديل حمدي فتحي في وسط الأهلي وهو المالي اليود يانج، والذي كان من المتوقع أن يشارك مع الأهلي في المباريت المقبلة كبديل لحمدي فتحي تعرض لإصابة اثناء تواجده مع معسكر منتخب بلاده الأوليمبي أثبتت الأشعة أنها عبارة عن تمزق في العضلة الضامة تحتاج لفترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع.

واشتكى ديانج من إجهاد فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلى على هامش مران الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر، ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى، ثم السفر إلى تونس فى اليوم التالى لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.