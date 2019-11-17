شكرا لقرائتكم "كيف تسدد على المرمى" شعار مران الأهلى استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتمل مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما خصص رينيه فايلر المدير الفني فقرة مطولة في المران للتصويب على المرمى.
كما اشتمل مران الأهلي على فقرة للكرات العرضية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي تشتمل على إقامة تجربة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات.
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