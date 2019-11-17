شكرا لقرائتكم محمد الشامى ومحمد مجدى يشاركان فى مران الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعانى الشامى من إصابة بالعضلة الضامة ، فيما تعرض محمد مجدى الجمل للإصابة بالعضلة الخلفية ، قبل أن يخضعان لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى. وبات الثنائى جاهزان لمواجهة الجزيرة الإماراتى ، المقرر لها 26 نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements وعلى جانب آخر ، حضر محمد بيومى لاعب الوسط مران اليوم حيث تابعه من مقاعد البدلاء حيث من المقرر أن ينتظم بالتدريبات اعتبارا من الغد بعد اكتمال جاهزيته.

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