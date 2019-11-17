شكرا لقرائتكم حمدالله يعود إلى النصر.. ويشارك في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر يوم الأحد إلى تدريبات فريقه الجماعية بعد نهاية الإجازة الممنوحة له خلال فترة التوقف الدولية.

وشارك حمدالله في تدريبات الفريق الأصفر والتي غاب عنها اللاعبون المنضمون إلى المنتخب السعودي الأول والأولمبي بالإضافة إلى نور الدين أمرابط الذي انضم إلى منتخب بلاده المغرب وأحمد موسى الذي تواجد مع نيجيريا في مباراتها أمام ليسوتو.

ويستعد النصر الذي يتشارك الصدارة مع الهلال (20 نقطة) لملاقاة الوحدة خارج أرضة يوم 24 نوفمبر ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.