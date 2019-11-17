شكرا لقرائتكم الأخضر الأولمبي يتغلب على البحرين في البطولة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أولى انتصاراته في بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بعد فوزه على البحرين 2 - 1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وسجل فواز الطريس هدف الأخضر الأولمبي الأول عند الدقيقة 34، قبل أن يسجل المنتخب البحريني هدف التعادل عند الدقيقة 68، ليسجل محمد المجحد هدف الفوز في الدقيقة 75.

وكان الأخضر خسر في المواجهتين الأولى والثانية أمام كوريا الجنوبية والإمارات ضمن البطولة نفسها، كما سيلعب مواجهته الأخيرة أمام أوزبكستان في الختام يوم الثلاثاء المقبل.