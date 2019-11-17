منتخب البرازيل صاحب اغلى تشكيلة بين المنتخبات الوطنية في العالم









اسماء السيد - أكد تقرير إحصائي بأن منتخب البرازيل يمتلك أغلى اللاعبين بفضل تواجد عدد من نجومه في صفوف أقوى الأندية الأوروبية .

ومن اللافت للنظر بأن هناك منتخبين فقط قيمة كل منهما تفوق المليار يورو ، بينما بقية المنتخبات بما فيها الأرجنتين وفرنسا تقل عن هذه القيمة.

ووفقا لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، فإن قيمة لاعبي منتخب البرازيل تصل إلى مليار و 140 مليون يورو ، بينما يبقى نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اغلى لاعبيه بقيمة تقدر بـ 162 مليون يورو ، بينما تصل قيمة فيليب كوتينيو لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى 81 مليون يورو ، يليهما روبيرت فيرمينو مهاجم ليفربول الإنكليزي بقيمة تبلغ 72 مليون يورو.

وتمتلك إنكلترا ثاني أغلى منتخب والبالغ قيمته مليارا و 120 مليون يورو ، بفضل تواجد اسماء اصبح لها وزنها في بورصة كرة القدم كالمهاجم هاري كين البالغة قيمته 135 مليون يورو ، و الجناح رحيم سترلينغ الذي يقدر بـ 125 مليون يورو ، وأيضاً الصاعد جيدون سانشو، والذي تبلغ قيمته 90 مليون يورو.

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وتعتبر إسبانيا ثالث أغلى المنتخبات في العالم ، بعدما بلغت قيمة لاعبيها ما يقارب من 924 مليون يورو ، متقدمة على فرنسا التي تحتل المركز الرابع بلاعبين تبلغ قيمتهم 866 مليون يورو رغم تواجد كل من المهاجم كيليان مبابي الذي ارتفعت قيمته حتى وصلت إلى 180 مليون يورو و المهاجم انطوان غريزمان الذ بلغت قيمته 117 مليون يورو ، بالإضافة إلى لاعب الإرتكاز نغولو كانتي البالغة قيمته نحو 90 مليون يورو.

وفي المركز الخامس نجد إيطاليا التي تبلغ قيمة لاعبيها نحو 836 مليون يورو ، متفوقة على ألمانيا صاحبة المركز السادس التي تمتلك لاعبين تفوق قيمتهم نحو 803 ملايين يورو ، ثم سابعاً منتخب بلجيكا المتراجع هذا الموسم بلاعبين تبلغ قيمتهم ما يقارب من 754 مليون يورو .

وتحتل البرتغال المركز الثامن بتشكيلة قيمتها 752 مليون يورو ، ويعتبر برناردو سيلفا اغلى لاعبيها بقيمة تبلغ 90 مليون يورو ، ثم تأتي هولندا تاسعاً بتشكيلة تبلغ قيمتها 709 ملايين يورو ، على رأسهم المدافع فرجيل فان دايك افضل لاعب في اوروبا بقيمة تبلغ 90 مليون يورو.

وأخيراً، فإن قيمة لاعبي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لا تتجاوز 463 مليون يورو ، حيث تراجعت قيمة لاعبي "التانغو" بفعل التركيبة الجديدة التي اختارها المدرب ليونيل سكالوني ، والتي تضم لاعبين صاعدين، مما جعل المنتخب يحتل المركز العاشر في ترتيب المنتخبات الأغلى.