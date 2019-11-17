إنكلترا تنهي مشوارها في في تصفيات كأس أوروبا بفوز سابع كبير









اسماء السيد - أنهى المنتخب الإنكليزي مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 بفوز سابع له في المجموعة الأولى، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه الكوسوفي 4-صفر الأحد في الجولة الأخيرة.

وكان فريق المدرب غاريث ساوثغيت حسم بطاقته الى النهائيات القارية في الجولة الماضية بعد أن خرج منتصرا من مباراته الدولية الألف بنتيجة كاسحة أيضا على مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ضامنا تأهله بصحبة تشيكيا وصدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن الأخيرة التي منيت الأحد بهزيمة ثانية على يد مضيفتها بلغاريا بهدف سجله فاسيل بوجيكوف (56).

وعلى الرغم من هامشية المباراة، لم يتراخ منتخب "الأسود الثلاثة" الذي عاد اليه جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ بعد أن استبعد عن مباراة الخميس ضد مونتينيغرو بسبب اشكال في التمارين مع مدافع ليفربول جو غوميز على خلفية المنافسة بين فريقيهما في الدوري الممتاز وخسارته ورفاقه أمام "الحمر" المتصدرين 1-3.

وجدد المنتخب الإنكليزي تفوقه على نظيره الكوسوفي الذي خسر ذهابا في مباراة مثيرة 3-5، وأنهى منافسات المجموعة ثالثا لكنه سيحظى بفرصة ثانية للتأهل الى النهائيات من خلال ملحق دوري الأمم الأوروبية في آذار/مارس المقبل كونه تصدر مجموعته في المستوى الرابع من البطولة القارية الجديدة التي ستمنح أربع بطاقات للنسخة السادسة عشرة المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة.

ويدين المنتخب الإنكليزي بالفوز الى ثنائي توتنهام هاري وينكس وهاري كاين ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولاعب وسط تشلسي مايسون ماونت اللذين سجلوا الأهداف الأربعة.

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وافتتح وينكس سجله التهديفي مع بلاده بهدف جميل بعد أن تخلص من المدافع إبراهيم دريزيفيتش بحركة فنية جميلة إثر تمريرة من أليكس أوكسلايد تشامبرلاين، قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس آرييانيت موريتش (32).

ووجه كاين الضربة القاضية لأصحاب الأرض وسجل هدفه الثاني عشر في هذه التصفيات حين مرر سترلينغ كرة عرضية من الجهة اليمنى فشل مدافعين في اعتراضها بالشكل المناسب، فسقطت أمام قائد "الأسود الثلاثة" المتربص عند القائم البعيد، فتابعها مباشرة في الشباك (79)، قبل أن يضيف راشفورد الثالث بعد اربع دقائق بتمريرة أيضا من سترلينغ (83).

واختتم ماونت الذي دخل بدلا من أوكسلايد تشامبرلاين، المهرجان التهديفي بهدف رابع بعد تمريرة من كاين (1+90) مفتتحا رصيده الدولي، مؤكدا الأداء الهجومي الرائع الذي قدمه منتخب بلاده في هذه التصفيات حيث أنهاها بـ37 هدفا، فيما اهتزت شباكه في 6 مناسبات فقط.

وبحسب "أوبتا" للاحصاءات، سجل المنتخب الإنكليزي 38 هدفا في 2019 وهي ثاني أعلى نتيجة تهديفية له خلال عام بعد 1908 حين سجل 39 هدفا.

ملخص مباراة إنكلترا وكوسوفو: