فيرشتابن يفوز بعد سباق مجنون واصطدام بين سائقي فيراري









اسماء السيد - أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن المركز الاول في جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت على حلبة إنترلاغوس الاحد، وذلك بعد سباق مجنون شهد اصطدام بين سائقي فيراري.

وهو الفوز الثامن في مسيرة الهولندي، والثالث هذا الموسم بعد سباقي النمسا وألمانيا، فيما حقق فريق ريد بول فوزه الـ 62 على ساحة البطولة العالمية.

وضرب فيرشتابن عصفورين بحجر واحد بعدما نجح في انتزاع المركز الثالث في ترتيب السائقين من سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو بفارق 11 نقطة (260 مقابل 249)، خلف سائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الثاني الذي اضطر للانسحاب بسبب مشكلة ميكانيكية، وهاميلتون المتصدر مع 396 نقطة.

في المقابل رفع فريق مرسيدس في ظل غياب مديره النمسوي توتو وولف عن أحد السباقات في الفئة الاولى للمرة الاولى منذ عام 2013، إلى 710 نقاط أمام فريقي فيراري (479) وريد بول (391).

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وتقدم فيرشتابن المنطلق من الصدارة للمرة الثانية في مسيرته، في سباق حسم في اللفات الاخيرة على الفرنسي بيار غاسلي من تورو روسو في أول صعود له إلى منصة التتويج في مسيرته والأول لسائق فرنسي منذ عام 2015، وبطل الموسم هاميلتون الذي ما زالت نتيجته معلقة بعدما قررت لجنة الحكام فتح تحقيق جراء احتكاكه بسائق ريد بول الثاني التايلاندي ألكسندر ألبون.

ولم يتوقع أكثر المتشائمين ما حصل لفريق فيراري على الحلبة البرازيلية، إذ دفع غاليا ثمن احتكاك سائقيه لوكلير وبطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل.

ففي اللفة 66 وبعدما تجاوز سائق الإمارة موناكو زميله فيتل، حاول الاخير استعادة مركزه عند الخط المستقيم فاحتكا ببعضهما البعض ما أدى الى ثقب في سيارة كل واحد منهما، لينسحبا معا في سيناريو هو الأسوأ للمدير الإيطالي ماتيا بينوتو.

ووصل سائق ماكلارين الاسباني كارلوس ساينز رابعا، أمام كل من سائقي ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي انطونيو جيوفينازي، الاسترالي دانيال ريكياردو (رينو)، البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، والمكسيكي سيرخيو بيريز (ؤرايسينغ بوينت)، فيما ختم الروسي دانييل كفيات سائق تورو روسو المراكز العشرة الاولى.