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ستاد القاهرة يستضيف مباراتى نصف نهأئى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وستكون مباراة غانا أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة في الرابعة عصرا، بينما ستكون مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في الثامنة مساء.

 

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، إدارة مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد جنوب افريقيا فى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه.
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