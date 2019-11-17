شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثانى رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى ،وكل ما أثير حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.

وتابع البرتقالي، أن اللجنة حددت أسعار التذاكرمن أول مباراة حتى النهائى، وحرصت اللجنة أثناء تحديد أسعار التذاكر مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير فى البطولة لدعم ومساندة المنتخب.

يذكر أن المنتخب صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ومن المقرر أن يواجه بعد غد منتخب جنوب إفريقيا فى مباراة قبل النهائى فيما يواجه منتخب غانا نظيره كوت ديفوار