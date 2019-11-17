شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر
وتابع البرتقالي، أن اللجنة حددت أسعار التذاكرمن أول مباراة حتى النهائى، وحرصت اللجنة أثناء تحديد أسعار التذاكر مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير فى البطولة لدعم ومساندة المنتخب.
يذكر أن المنتخب صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ومن المقرر أن يواجه بعد غد منتخب جنوب إفريقيا فى مباراة قبل النهائى فيما يواجه منتخب غانا نظيره كوت ديفوار
كانت هذه تفاصيل خبر البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.