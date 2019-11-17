شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منتخب مصر الأولمبي واصل تدريباته علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة منتخب جنوب افريقيا مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المقامة حاليًا فى مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.

مران المنتخب بدأ بمحاضرة فنية من المدير الفني شوقي غريب، تحدث خلالها عن أهمية الفوز في مباراة الغد من أجل الصعود إلى الاولمبياد ومواصلة المشوار نحو النهائي القارى.

عقب المحاضرة خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف كمال عبدالواحد مخطط الأحمال، ثم فقرة فنية من لمسة واحدة.

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منتخب مصر صعد إلي الدور قبل النهائى بعد تصدر مجموعته الأولى، محققًا العلامة الكاملة من الفوز في الثلاث مواجهات، بينما احتل منتخب جنوب افريقيا وصافة المجموعة الثانية، برصيد خمس نقاط.