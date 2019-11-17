شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحيي ذكرى وفاة المجرى بوشكاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت صفحة المصري البورسعيدى على الفيس بوك الذكرى السنوية لوفاة الأسطورة التدريبية المجرى بوشكاش الذى توفى فى مثل هذا اليوم عام 2006 . Advertisements وقد تولى بوشكاش تدريب المصري خلال الفترة ما بين عامي 1979 ، 1984 فى عهد الرئيس الراحل سيد متولى ، وقد حقق الخواجه المجرى العديد من النتائج الجيدة مع ابناء المدينة الباسلة وكان يمثل بعبعا لأندية القمة وخاصة فى المباريات التى كانت تقام ببورسعيد .

بوشكاش

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