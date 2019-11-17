شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستقر على قيد ثنائى الزمالك فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى قيد الثنائى بهاء مجدى وعماد فتحى القادمين من الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية فى قائمة الفريق للمشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية . ويحق للمصري قيد 7 لاعبين خاصة وأن قائمته تضم 23 لاعبا فقط ، بالإضافة لإصابة أحمد جمعة مهاجم الفريق الذى أصيب أثناء تواجده بمعسكر المنتخب بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وهو ما سيؤدى لغيابه لمدة تتراوح من أسبوعين لأربعة أسابيع . كان المصري قد فاز على نظيره مصر المقاصة اليوم 3 / 2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب فندق ميركيور بالاسماعيلية في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه نواذيبو الموريتاني المقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل على ستاد شيخة ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

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