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الأهلي يكتسح المقاصة بثلاثية ويعزز صدارته لدوري 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أسدل الستار على منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وأبرزها فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية نظيفها سجلها عبدالرحمن أشرف ومحمد فخري ومحمد شكري، نظيفة كما فاز الزمالك على سموحة بهدف نظيف وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

 

 فوز الإسماعيلي على وادي دجلة 2-1

 فوز اف سي مصر على المقاولون العرب 2-1

فوز الجونة على إنبي 1-0

 فوز الزمالك على سموحة 1-0

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وفوز طلائع الجيش علي الإنتاج 2-1 

تعادل طنطا مع بيراميدز 0-0

 تعادل أسوان مع المصري 1-1

 تعادل الاتحاد مع حرس الحدود 0-0

 

بهذه النتائج يعزز النادي الأهلي صدارته لدوري الجمهورية برصيد 30 نقطة، فيما تعرض صالح نصر ناشيء النادي الأهلي بفريق 99 للإصابة بتمزق في أربطة الأنكل خلال مشاركته مع الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودة نصر وبرنامج العلاج غدا.

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