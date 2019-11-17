شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى: لا توجد مفاوضات رسمية مع الزمالك.. ودجلة حصنى بالتمديد والان مع تفاصيل الخبر
أكد عبد العاطي في تصريح خاص، إن إدارة وادى دجلة حرصت على تمديد تعاقده حتى موسم 2024 مع زيادة راتبه السنوي، من أجل تحصينه من الإغراءات التي تلقاها في الفترة الحالية، وأبرزها من نادى الزمالك.
تابع نجم وسط وادى دجلة حديثه، مؤكدًا إنه لا توجد مفاوضات رسمية من إدارة الزمالك مع نظرائهم بدجلة، لافتًا إلى أن رحيله عن صفوف الغزلان لن يكون إلا بموافقة الإدارة خاصة وإنه أحد أبناء النادي.
أردف محمد عبد العاطي حديثه، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق الدجلاوي من أجل تحقيق الهدف المطلوب فى هذا الموسم، موجهًا الشكر لإدارة ناديه والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.
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