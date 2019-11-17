شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى: لا توجد مفاوضات رسمية مع الزمالك.. ودجلة حصنى بالتمديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادى دجلة، عن سعادته بتمسك إدارة ناديه والجهاز الفني باستمراره خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله إلا بالطريقة التي تليق به وبوادي دجلة.

أكد عبد العاطي في تصريح خاص، إن إدارة وادى دجلة حرصت على تمديد تعاقده حتى موسم 2024 مع زيادة راتبه السنوي، من أجل تحصينه من الإغراءات التي تلقاها في الفترة الحالية، وأبرزها من نادى الزمالك.

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تابع نجم وسط وادى دجلة حديثه، مؤكدًا إنه لا توجد مفاوضات رسمية من إدارة الزمالك مع نظرائهم بدجلة، لافتًا إلى أن رحيله عن صفوف الغزلان لن يكون إلا بموافقة الإدارة خاصة وإنه أحد أبناء النادي.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع محمد عبد العاطى لتدعيم منطقة وسط الملعب، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق الأبيض فى هذا المركز بعد إصابة محمود عبد العزيز زيزو بقطع فى الرباط الصليبى.

أردف محمد عبد العاطي حديثه، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق الدجلاوي من أجل تحقيق الهدف المطلوب فى هذا الموسم، موجهًا الشكر لإدارة ناديه والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.