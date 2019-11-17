شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعرض ملعب مباراة الفراعنة وجزر القمر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصرى، مقطع فيديو سريع للملعب الذى سيستضيف مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها الثالثة عصر غداً الأثنين فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

ومن المقرر إقامة المباراة باستاد مالوزينى بالعاصمة مورونى، والذى شُيد عام 2016 وتم افتتاحه فى شهر مايو الماضى، بمنحة من الحكومة الصينية، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.

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يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على توجو خارج الديار، فى الوقت الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق الفوز لتعويض التعادل 1-1 فى مباراة كينيا ببرج العرب.