اتحاد الكرة يستعرض ملعب مباراة الفراعنة وجزر القمر (فيديو)

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ومن المقرر إقامة المباراة باستاد مالوزينى بالعاصمة مورونى، والذى شُيد عام 2016 وتم افتتاحه فى شهر مايو الماضى، بمنحة من الحكومة الصينية، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.
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