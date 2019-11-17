شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدعم عبد الله السعيد: "ستعود أقوى يا كابيتانو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى بيراميدز على دعم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى المغرب، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت الصفحة الرسمة لبيراميدز عبر فيس بوك صورة السعيد معلقين عليها: "ستعود أقوى يا كابيتانو"، وذلك بعد أن اثبتت الأشعة التى خضع لها اصابته بشرخ فى عضلة الفخذ أعلى الركبة اليمنى.



عبد الله السعيد

وكشف مصدر مطلع بفريق بيراميدز، أن تلك الإصابة ستحتاج لعلاج يتراوح مدته ما بين 6 إلى 7 أسابيع، الأمر الذى سيجعل اللاعب يغيب عن فريق عن المواجهات المقبلة وأولها أمام أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل.

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