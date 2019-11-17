التصويب والعرضيات محور اهتمامات فايلر في مران الأهلي وتأهيل ديانج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.
واشتمل مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما خصص رينيه فايلر المدير الفني فقرة مطولة في المران للتصويب على المرمى.
كما اشتمل مران الأهلي على فقرة للكرات العرضية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية من فترة الاعداد والتي تشتمل على إقامة تجربة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات.
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