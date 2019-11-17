اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 17/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الهامة جاء أبرزها، "شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع، والمنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر غداً.

 

"شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع

 

 

فايلر يجتمع مع حمدى فتحى قبل سفره لألمانيا

فايلر يجتمع مع حمدى فتحى قبل سفره لألمانيا

 

 

صور .. المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر غداً

صور .. المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر غداً

 

 

حسام حسن يقترب من قيادة هجوم المنتخب أمام جزر القمر غدًا

 

حسام حسن يقترب من قيادة هجوم المنتخب أمام جزر القمر غدًا

 

مران الزمالك.. تدريب الحراس بـ"كرة يد".. إصابة عبد الغنى.. وجلسة لحازم

مران الزمالك.. تدريب الحراس بـ

 

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بيراميدز يتعادل مع الوداد وديًا فى مراكش

 

بيراميدز يتعادل مع الوداد وديًا فى مراكش

 

 

البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

 

البرتقالي: لا زيادة في أسعار تذاكر نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

 

مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا

مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا

 

 

تاكيس جونيس يشترط "البديل" للموافقة على انتقال عبد العاطى للزمالك

 

تاكيس جونيس يشترط

 

حرس الحدود يخسر أمام الاتحاد الليبى وديأ و يواجه الزمالك غدأ

حرس الحدود يخسر أمام الاتحاد الليبى وديأ و يواجه الزمالك غدأ

 

 

المصري يستقر على قيد ثنائى الزمالك فى القائمة الأفريقية

 

المصري يستقر على قيد ثنائى الزمالك فى القائمة الأفريقية
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