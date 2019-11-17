عبد الحفيظ يوضح لمصراوي موقف ديانج من مواجهتي الجونة والنجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، لن يلحق بمواجهة الجونة المقبلة في الدوري.

ويستعد فريق الأهلي لمواجه في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف أمام فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ديانج لا يمكنه اللحاق بمواجهة فريقه أمام الجونة في الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري.

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وأضاف، أن إصابة اللاعب في العضلة الضامة ستمنعه من التواجد في صفوف الفريق أمام الجونة.

واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الطبي للفريق يكثف جهوده ، في محاولة ليكون اللاعب المالي جاهزا لمواجهة الفريق أمام النجم الساحلي.

وسيخوض الفريق مواجهة قارية أمام النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.