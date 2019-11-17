المواجهتان في القاهرة.. تعديل في موعد قبل نهائي أمم أفريقيا 23 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة باستاد القاهرة الدولي.

وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام.

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إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.

وستنطلق مواجهة مصر مع جنوب أفريقيا في الثامنة مساءًا حسبما كان مقررًا لها من قبل.

ويتأهل المنتخبين الصاعدين إلى المباراة النهائية للتواجد في أولمبياد طوكيو 2020، على أن يلحق بهما صاحب المركز الثالث في البطولة الأفريقية.