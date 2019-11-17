"ميتشو صاحب القرار".. أول تعليق من الزمالك على بيع محمود علاء لأهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، صحة ما تردد عن وصول عروض رسمية من أجل شراء مدافع الفريق محمود علاء.

وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، اليوم الأحد، أن ناديه يرفض فكرة المساس بالعناصر الأساسية في الفريق خلال الفترة الحالية.

وتابع المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك :"كل ما يقال عن وجود عروض سعودية لمحمود علاء غير صحيح، النادي لم يتلق أي عروض للاعب".

وأنهى :"ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك هو من يمتلك أحقية تحديد أولوياته واحتياجاته وفقًا لرؤيته، وسنحدد كل شيء حين نناقش احتياجات الفريق في الوقت المناسب".

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وكان مصدر بداخل نادي أهلي جدة كشف في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن ناديه يسعى الحصول على خدمات مدافع الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (طالع التفاصيل).

صاحب الـ28 عامًا انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من وادي دجلة في يناير 2017.

وعن موقف اللاعب مصطفى محمد من الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل، قال :"تألقه يسعدنا مع المنتخب الأوليمبي، ليس من الطبيعي بعد موسمين من الإعارة أن يخرج اللاعب في يناير".

وأتم :"الزمالك له سياسة خاصة في مسألة ضم لاعب أو الموافقة على رحيل لاعب، بعد مناقشة كل الأمور التي تخصنا أولا من الناحية الفنية ثم المادية، ولكن مصطفى محمد لاعب مهم بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يقدم مستويات مميزة مع المنتخب المصري الأوليمبي بعدما سجل أربعة أهداف بكأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.