خاص.. جاريدو يصل إلى تونس للتعاقد مع النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، وصول الإسباني خوان كارلوس جاريدو إلى تونس، تمهيدا لإعلان التوقيع مع "ليتوال".

وأوضح قيس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جاريدو سيوقع عقدًا لتدريب فريق النجم، خلفا لفوزي البنزرتي المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج ووداع بطولة محمد السادس للأندية العرب الأبطال، ليتولى رفيق المحمدي المهمة مؤقتا بدلاً منه.

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ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الأهلي في رادس يوم 29 نوفمبر الجاري، بافتتاحية مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتولى جاريدو الإدارة الفنية للنادي الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية، وكذلك توج بالبطولة ذاتها مع الرجاء البيضاوي المغرب.

كما قاد جاريدو صاحب الـ50 عاما، خلال مسيرته أندية فياريال، وريال بيتيس الإسبانيين، وكلوب بروج البلجيكي، والاتفاق السعودي، والعين الإماراتي.