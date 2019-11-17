بالفيديو.. إنجلترا تسحق كوسوفو برباعية في تصفيات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
استهل منتخب إنجلترا لكرة القدم ألفيته الجديدة لمبارياته بالفوز 4 / صفر على مضيفه منتخب كوسوفو اليوم الأحد في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي شهدت فوز منتخب بلغاريا 1 / صفر على ضيفه المنتخب التشيكي.
وظل المنتخب الإنجليزي، الذي حسم تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، متربعا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، متفوقا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب التشيك، الذي صعد رسميا الأسبوع الماضي.
واحتل منتخب كوسوفو المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام منتخب بلغاريا، صاحب المركز الرابع، فيما قبع منتخب الجبل الأسود (مونتنجرو) في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.
وافتتح هاري وينكس التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 79، مسجلا هدفه الدولي رقم 32 في مسيرته مع المنتخب الإنجليزي، فيما رفع رصيده التهديفي في التصفيات إلى 12 هدفا، لينفرد بصدارة الهدافين.
وتكفل ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 83، واختتم ماسون ماونت الأهداف الإنجليزية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وانفرد منتخب إنجلترا بصدارة قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في التصفيات الآن برصيد 37 هدفا، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا، الذي يتبقى له لقاء وحيد في المجموعة التاسعة بالتصفيات أمام ضيفه منتخب قبرص يوم الثلاثاء المقبل.
وفي العاصمة البلغارية صوفيا، حقق منتخب بلغاريا انتصاره الوحيد في المجموعة، بفوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب التشيك.
ويدين المنتخب البلغاري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه فاسيل بوزهيكوف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56.
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