البداية من صلاح والنهاية بفان دايك.. هل إصابات ليفربول حيلة أم حقيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل مباراة كريستال بالاس والمقرر لها السبت المقبل تعرض فريق ليفربول لسلسلة من الضربات على مستوى الإصابات للاعبيه خلال فترة التوقف الدولي.

ليفربول متصدر الدوري حاليًا برصيد 34 نقطة استطاع قبل التوقف الدولي أن يتربع على القمة بالفوز على منافسه المباشر على اللقب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا يتفوق على ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركز الثاني والثالث بفارق 8 نقاط، في المقابل تراجع مانشستر سيتي للمركز الرابع برصيد تسع نقاط.

وبعد انتهاء التوقف الدولي الحالي سيخوض ليفربول بداية من السبت المقبل عدة مباريات في مختلف المستويات وهو ما يجعل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تحت عدة اختبارات يأتي من أهمها الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية بجانب الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من الإصابات.

- إصابة صلاح وروبيرتسون

في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة في الكاحل؛ هذه الضربة سبق وأن تعرض لها "مو" في مباراة ليستر سيتي، والتي جاءت ضمن الأسبوع الثامن؛ ليغيب على إثرها اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع، حيث شهدت هذه الفترة توقفًا دوليًا خلال شهر أكتوبر، ليستأنف المسابقة بغياب النجم المصري عن مباراة القمة أمام الغريم مانشستر يونايتد.

إصابة صلاح في الكاحل منعت اللاعب عن المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021 بحسب ما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية فيسبوك.

إصابة الكاحل تعرض لها لاعب آخر من ليفربول وهو أندي روبيرتسون الظهير الأيسر في الفريق، فأعلن اللاعب في وقت سابق أنه تعرض للإصابة في مباراة مانشستر سيتي.

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هذه الإصابة منعت روبيرتسون عن المشاركة مع المنتخب الأسكتلندي خلال مباراتي قبرص بجانب لقاء كازاخستان في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" فإن روبيرتسون سيغيب عن التدريبات لما يقرب من أسبوعين ونصف الأسبوع بسبب الإصابة.

- غياب ثنائي

الإصابات ضربت ثنائيًا آخر من صفوف ليفربول خلال الأسبوع الحالي، فأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد ثنائي منتخب "الأسود الثلاثة" جو جوميز وجوردان هندرسون في مباراة كوسوفو للإصابة.

المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أعلن أن جوميز تعرض للإصابة في التدريبات بعد تدخل من زميله كييران نريبييه بينما انسحب هندرسون من القائمة بسبب المرض.

- غياب لأسباب شخصية

آخر المواقف التي تعرض لها فريق ليفربول كان بإعلان الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن غياب مدافعه فيرجيل فان دايك في مباراة أستونيا المقبلة.

سبب غياب فان دايك المدافع المخضرم لليفربول جاء لأسباب شخصية، فكان قد شارك اللاعب في مباراة تأهل منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية والتي أقيمت مساء أمس السبت ضمن تصفيات أمم أوروبا.