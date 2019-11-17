"سندعم قضيته ضد الوداد".. أمير مرتضى يكشف تفاصيل اجتماعه مع كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه يدعم الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق في أزمته ضد الوداد البيضاوي المغربي بعد فسخ عقده بشكل مفاجئ.

وأضاف المشرف على فريق الكرة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الأحد، أن حسم مصير كاسونجو سيكون في يناير المقبل إما بالانتقال لناد آخر أو الاستمرار في الزمالك حيث يتوقف الأمر حتى قدوم فترة الانتقالات ومعرفة طلبات الجهاز الفني.

وكان كاسونجو انتقل إلى فريق الوداد البيضاوي المغربي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم للقلعة البيضاء.

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وعن سبب الاجتماع مع كاسونجو كشف أمير مرتضى :"قررنا الاجتماع مع المهاجم الكونغولي من أجل مناقشة تطورات شكواه تجاه النادي المغربي، والتأكيد على مساندتنا له لأنه على ذمة النادي".

وأشار :"كاسونجو يخوض تدريبات خاصة بعيدًا عن الفريق الكرة تحت إشراف النادي من أجل الحفاظ على لياقته حتى فترة الانتقالات الشتوية".

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من صفوف الاتحاد السكندري.