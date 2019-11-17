بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد بكدمة أسفل الفخذ بعد تعرضه لإصابة خلال معسكر الفريق المقام بمدينة مراكش بالمغرب. وأكد بيراميدز في بيانه إلى أن عبد الله السعيد سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة، بعدما أجرى اللاعب الفحوصات الطبية، والتي كشفت إصابته بكدمة أسفل الفخذ. عبد الله السعيد سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة، بعدما أجرى اللاعب الفحوصات الطبية، والتي كشفت إصابته بكدمة أسفل الفخذ. ويعتبر عبد الله السعيد من أبرز لاعبي بيراميدز، وأفضل لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وسجل السعيد 5 أهداف في الدوري حتى الأن بعد مرور خمس جولات من عمر المسابقة، ويتصدر قائمة الهدافين.

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