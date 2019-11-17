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اكرم توفيق جاهز لقيادة وسط المنتخب امام جنوب افريقيا

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تأكد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من جاهزية أكرم توفيق لاعب وسط شباب الفراعنة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ركبة الساق الأيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء أمس

السبت على ملعب بتروسبورت.

وشارك أكرم توفيق فى تدريبات المنتخب الأولمبى التى أقيمت مساء اليوم الأحد لتتأكد جاهزيته للمشاركة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة المقرر لها يوم

الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر حاليًا.

وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى فضّل عدم مشاركة أكرم توفيق في باقي المران الجماعى أمس، حيث خضع لجلسات "ثلج" على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة.

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