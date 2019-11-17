ستاد القاهرة يستضيف مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على استاد القاهرة الدولي بدلا من إقامة مباراة بالقاهرة وأخرى باستاد السلام. النهائي على استاد القاهرة الدولي بدلا من إقامة مباراة بالقاهرة وأخرى باستاد السلام. وستكون مباراة غانا أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة في الرابعة عصرا، بينما ستكون مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في الثامنة مساء.

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