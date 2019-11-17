صور..اللجنة المنطمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للصحفيين الأجانب

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نظمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بالتعاون مع إدارة السياحه الرياضة بوزارة الشباب والرياضة رحلة إلى مجمع الأديان، ضمت كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة فى مصر لتغطية البطولة.
ورافق وفد الإعلاميين كل من محمد خليل مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وزينب ابراهيم مفتش اثار بالإدارة المركزية بالقاهرة والجيزة، وأحمد رفيق مسؤول ادارة السياحة الرياضية بالوزارة الشباب والرياضة.
الجولة تضمنت زيارة الكنيسة المعلقة التي بنيت اواخر القرن الثالث ميلاديًا، وتضم
واختتمت الجولة بزيارة مسجد عمرو بن العاص، الذى يعد أول مسجد فى مصر وافريقيا بنى فى ٦٤١م.
الوفد الإعلامي حرص علي شراء بعض الهدايا التذكارية، والتقاط الصور مع المزارات التاريخية، مبدين سعادتهم الكبيرة بالتواجد في مصر، وزيارة المعالم الدينية والسياحيه في مصر القديمة، موجهين الشكر للجنة ووزارة الشباب والرياضة علي الاحتفاء بهم.
وعقب الزيارة حرصت الوزارة علي اصطحاب الوفد المكون من ما يقرب من 40 شخص ، للاستمتاع بجولة نيلية.
وفى نهاية الجولة أبدي الوفد الأجنبي إعجابه بالآثار المصرية التي تمت زيارتها، وكذلك المعالم الجميلة لمدينة القاهرة، موجهين الشكر للجنة ووزير الشباب والرياضة علي اهتمامه بالضيوف الاجانب.
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