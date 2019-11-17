أشرف صبحي يشهد انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال في مصر"، والذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، لنشر فكرة العمل الحر، وريادة الأعمال بين الشباب.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "في ظل الرعاية والدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لشباب مصر نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب في كل ما يتعلق بالابتكار، وريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة، والذي يأتي ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة حيث يمثل محور التدريب وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب بعدا أساسيا بتلك الاستراتيجية".

وأعلن "صبحي" ان وزارة الشباب والرياضة

في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال ترصد جوائز تحفيزية عبارة عن منح تدريبية في المعسكرات التي تنفذها الوزارة لكافة الشباب الذين وصلوا للمرحلة النهائية في مسابقات فريق نواة.ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية تسعى لتوعية شباب الأعمال بأهمية الاستثمار فى الفترة الحالية، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية خاصة فى ظل توجه الدوله نحو تذليل المعوقات التي تواجه عمل المستثمرين.

وذكر أن مساعدة المشروعات الصغيرة للدخول فى خطة التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة فى القطاعين

“الصناعي والسكنى” يعد محفزًا إيجابيًا لها، بالإضافة إلى ضمان استمراريتها وتحقيق معدل نمو سريع.وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والذي يهتم بإبراز أﻫﻤﻴﺔ رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب على ﺑﺪء مشروعاتهم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻓﻜﺎرﻫﻢ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس، ﻣﻤﺎ ﻴُﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي للدول.ويُعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال أهم وأكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم، ومناسبة للتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح وأصحاب الأفكار المبتكرة.وبدأ انطلاق الأسبوع العالمي عام 2008، ومنذ انطلاقه شارك فيه أكثر من 10 ملايين شخص من 102 دولة في أنشطة مختلفة. ويستمر هذا الحدث السنوي على مدى فترة أسبوع واحد من شهر نوفمبر، وتشمل مشاركة خبراء ريادة الأعمال وصناع السياسات وممارسي التعليم والسياسيين.