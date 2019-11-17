انطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة العالم الرابعة عشر وبطولة افريقيا الاولي لرفع الاثقال والبنش للمكفوفين والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، خلال الفترة من ١٥ الي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ علي ملاعب فندق كتراكت بالهرم. حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضه ونائبا عن وزير الشباب والرياضة ، نظام دودل رئيس الاتحاد الدولي ،دكتور أحمد محمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ، أعضاء اللجنه الفنية الدولية ، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية واعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين ورؤساء الأندية المشاركة في الاتحاد الرياضي للمكفوفين بالاضافة الى د . عهد على مديرة التسويق والاعلام بشركة روابط عن وزير الشباب والرياضة ، نظام دودل رئيس الاتحاد الدولي ،دكتور أحمد محمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ، أعضاء اللجنه الفنية الدولية ، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية واعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين ورؤساء الأندية المشاركة في الاتحاد الرياضي للمكفوفين بالاضافة الى د . عهد على مديرة التسويق والاعلام بشركة روابط الرياضية المسوق الحصري لاتحاد المكفوفين شهد حفل الافتتاح طابور عرض الفرق المشاركة بالبطولة وعزف السلام الجمهوري ثم عروض فنية واستعراضية. الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة ٨٨ لاعب من ١٠ دول هم اليابان ،اوكرانيا ،الهند ،تركيا ،روسيا ،التشيك ، جورجيا ،فنزاويلا و ليبيا بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة

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