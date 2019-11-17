مران قوي لجنوب أفريقيا الأوليمبي استعدادا لمنتخب مصر

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خاص منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، مرانا قويا مساء اليوم الأحد، استعدادا للمواجهة المرتقبة والمنتظرة مع المنتخب المصري، في مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي تستضيفهاالقاهرة وتنتهي مساء الجمعة المقبل.
وحرص ديفيد نوتواني المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل انطلاق المران من أجل شحن هممهم، وخلق دوافع كبيرة بداخلهم من أجل تحقيق مفاجأة جديدة والفوز على الفراعنة في اللقاء الذي يستضيفه ملعب القاهرة.
كما تم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين، ولعبا تقسيمة قوية تضمنت الاعتماد على تأمين الدفاع، وتقوية الخط الخلفي من أجل مواجهة الهجوم القوي للمنتخب المصري.
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