أمير مرتضى: ليس لدينا عروض رسميه لعلاء

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن الزمالك لم تصل له أي عروض رسميه بشأن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وشدد أمير مرتضى على أن النادي يرفض فكرة المساس بالعناصر الأساسية للفريق في الفترة الحالية، مضيفا: "كل ما يقال عن وجود عروض سعودية لمحمود علاء غيرصحيح، النادي لم يتلق أى عروض للاعب".
واختتم المشرف العام على فريق الكرة تصريحاته قائلا: "ميتشو ، المدير الفني للزمالك يحدد أولوياته واحتياجاته وفق رؤيته؛ وسنحدد كل شيء، حين نناقش احتياجات الفريق في الوقت المناسب".
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