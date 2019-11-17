أهداف مباراة انجلترا وكوسوفو في تصفيات يورو 2020

تُوج مهاجم إنجلترا الأول “هاري كين” بلقب هدف تصفيات يورو 2020 برصيد 12 هدفًا، بفضل الهدف الذي سجله أمام كوسوفو، مساء اليوم الأحد 17-11-2019، في إحدى مباريات اليوم بالجولة الختامة من تصفيات اليورو المقرر إقامته في 12 مدينة لأول مرة في التاريخ.

ورفع منتخب إنجلترا رصيد نقاطه لـ 21 بفارق 6 نقاط عن منتخب جمهورية التشيك صاحب المرتبة الثانية.

وخاض كل فريق في المجموعة الأولى 8 مباريات، وانتصرت انجلترا 7 مرات وخسرت مرة واحدة كانت في ملعب جمهورية التشيك بالعاصمة براغ مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وتقدمت إنجلترا في المباراة التي استضافتها كوسوفو، اليوم الأحد، في الدقيقة 32 بواسطة لاعب وسط توتنهام “هاري وينكز” بعد تلقيه تمريرة جميلة على حدود منطقة الجزاء من نجم ليفربول أوكسليد تشامبرلين.

وانتظر هاري كين حتى الدقيقة 79 ليُسجل الهدف الثاني لإنجلترا وهدفه الـ 12 الذي انفرد بفضله بصدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2020 بفارق هدف عن الإسرائيلي زاهافي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء هدف نجم توتنهام من مُتابعة ناجحة لتمريرة عرضية أرسلها لاعب مانشستر سيتي “رحيم سترلينج” من على الرواق الأيمن شتتها أحد مدافعي كوسوفو بشكل خاطيء داخل المنطقة ليتوقعها كين بشكل مثالي!.

وفي الدقيقة 83 عاد رحيم سترلينج ليصنع الهدف الثالث لإنجلترا بتمريرة بينية داخل المنطقة إلى ماركوس راشفورد الذي سدد من الجهة اليسرى للمنطقة بقدمه اليمنى على أقصى يسار الحارس، ذهبت أرضية زاحفة وسريعة.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء، خطف هاري كين الكرة من مدافع كوسوفو على حدود منطقة الجزاء ومررها بينية نحو لاعب وسط تشيلسي “ماسون ماونت” والذي لم يتوان عن وضع الكرة في الشباك، ليرفع الحصيلة لـ 4 أهداف نظيفة.

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أهداف إنجلترا وكوسوفو

الهدف الأول لإنجلترا في الدقيقة 32 “هاري وينكز”

الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 79 “هاري كين”

الهدف الثالث لإنجترا في الدقيقة 83 “ماركوس راشفورد”

الهدف الرابع لإنجلترا في الدقيقة 89 “ماونت”