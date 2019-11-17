أهداف مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2020

قطع المنتخب البرتغالي ورقة صعوده إلى نهائيات يورو 2020 بعد الفوز الذي حققه أمام منتخب لوكسمبورج بهدفين دون رد، عصر اليوم الأحد 17-11-2019.

سجل الهدف الأول في المباراة لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة المطلوب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان “برونو فرنانديش” قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

واستطاع عميد المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخيه “كريستيانو رونالدو” تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من متابعة ناجحة لكرة داخل منطقة الجزاء حاول تسديدها برناردو سيلفا في المرمى.

وحافظ منتخب البرتغال على مركزه الثاني برصيد 17 نقطة بالمجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن منتخب أوكرانيا الذي تأهل كمتصدر للمجموعة بعد تعادله الصعب مع صربيا 2/2 في نفس توقيت مباراة البرتغال ولوكسمبورج.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه لـ 99 هدف دولي مع منتخب البرتغال، كما عادل رصيد أهداف لاعب فريق إسرائيل زاهافي” في صراع هدافي تصفيات أمم أوروبا 2020، برصيد 11 هدفًا لكل منهما.

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وأنهى نجم يوفنتوس الايطالي هذه التصفيات بفارق هدف وحيد عن الإنجليزي “هاري كين” الذي تُوج بلقب الهداف برصيد 12 هدفًا آخرهم كان أمام كوسوفو في مباريات اليوم الأحد.

أهداف البرتغال ولوكسمبورج

الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 38 “برونو فرنانديش”

الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 86 “رونالدو”