أهداف مباراة السودان وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

لعبت بعد عصر اليوم الأحد 17-11-2019 قمة مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بين جنوب أفريقيا والسودان على ملعب نادي أورلاندو بايرتس.

انتهت المباراة بفوز سهل لمنتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف من صويبة صاروخية من اللاعب رقم 6 “ليبوجانج فيري”.

وتسبب ضعف الجهة اليمنى عند السودان منذ بداية اللقاء في هذا الهدف، فلم يستمر الفريق في غلقها، فضلاً عن سوء تشتيت قلب دفاع السودان رقم 5 “عبد اللطيف سعيد بويا” للكرة العرضية ليجدها فيري الذي صوبها مباشرة حيث يسكن الشيطان في المقص.

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دخل منتخب السودان (صقور الجديان) هذه المباراة بتشكيلة مكونة من “أبو عشرين، شيبوب، ميرجاني، عبد الله، رمضان عجب، بويا، محمد الرشيد، أكرم الطاهر، حميد، كمال، وليد الشعلة”.

بينما دخل منتخب جنوب أفريقيا بتشكيلة مكونة من “ويليامز، فورمان، هلانتي، هلاتشوايو، ماثوهو، موتجو، فابيلو مورينا، موثيبا، فيري، سيريسو، تاو”.