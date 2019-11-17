كريم بنزيمة يطلب السماح له بتمثيل الجزائر!

راهن مهاجم ريال مدريد “كريم بنزيمة” رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “نويل لو جريت”، على أنه لا يزال يستطيع اللعب لمنتخب فرنسا وريال مدريد في نفس الوقت.

وشدد نجم النادي الملكي على أن أمر اللعب الدولي لم ينته بالنسبة له كما قال “نويل لو جريت” في تصريحات تداولتها الصحف الفرنسية “ليكيب وفرانس فوتبول” يوم أمس السبت 16-11-2019.

وطلب بنزيمة أن تسمح له قوانين الفيفا بتمثيل بلد آخر غير فرنسا يكون مؤهلاً للعب له، في إشارة إلى بلده الأصلي “الجزائر“.

وتُوج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر بين شهري يونيه ويوليو الماضيين، وقاد خط هجومه لاعب نادي السد القطري “بغداد بونجاح”، ومن خلفه الثنائي يوسف بلايلي ورياض محرز.

وباتت الجزائر مؤهلة للمشاركة في كأس العالم للقارات العام المقبل، بالتالي ستكون هناك فرصة لكريم بنزيمة للعب على أعلى مستوى إذا منحه الفيفا الإذن بتمثيل الجزائر.

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وقال كريم بنزيمة على تويتر “نويل (رئيس الاتحاد الفرنسي)، لقد اعتقدت بانك لا تتدخل في قرارات المدير الفني (ديشان)، لكن عليك أن تعرف أنني الوحيد الذي يمكنه تحديد نهاية مسيرته الدولية”.

وأشار بنزيمة إلى الجزائر في حديثه، قائلاً “إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب في واحدة من البلدات التي أكون مؤهلاً للعب لصالحها وسنرى”.

وتمنع قوانين الفيفا تمثيل بنزيمة لمنتخب الجزائر بسبب مشاركته السابقة مع فرنسا في بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم.

لكن باستطاعة بنزيمة تمثيل الجزائر في حالة واحدة، إذا قرر التخلي عن الجنسية الفرنسية والاكتفاء بالجنسية الإسبانية بسبب إقامته في مدريد منذ 10 سنوات، أو طلب الحصول على الجنسية الجزائرية بسبب أبويه، ووقتها يمكنه تقديم طلب رسمي إلى الفيفا بتمثيل المنتخب الجديد الذي يريد.