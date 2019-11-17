رغم العاصفة الرعدية.. السنغال تكتسح إسواتيني برباعية

اكتسح المنتخب السنغالي اليوم الأحد، مضيفه منتخب إسواتيني بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون 2021.



وشهدت المباراة عاصفة رعدية ممطرة أجبرت الحكم على توقيف المباراة لدقائق حفاظا على سلامة اللاعبين.



وفرض منتخب إسواتيني التعادل السلبي على نتيجة اللقاء في الشوط الأول، بعد أن نجح في التصدي للهجوم الكبير من أسود السنغال.



ونجح المنتخب السنغالي في الشوط الثاني في تسجيل أربعة أهداف عن طريق فامارا دييدهيو (ثلاثة أهداف) وبابا أليون نديياي في الدقائق 59 و66 و68 و77.



فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عبر فانيلو مامبا في الدقيقة 70.



بهذه النتيجة، تتصدر السنغال المجموعة برصيد 6 نقاط، وغينيا بيساو الثاني برصيد 3 نقاط، والكونغو الثالث دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن إسواتيني. المصدر: الأناضول

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