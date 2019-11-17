رياضة | تشكيل جهاز بلدية المحلة الجديد في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل جهاز بلدية المحلة الجديد في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر مجلس إدارة بلدية المحلة على تشكيل أفراد الجهاز الفني الجديد والذي بدأ مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للمرحلة المقبلة من دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الجهاز يضم : رضا عبد العال مديرا فنيا، ومحمود السقا مدرب عام، وأشرف خميس مدرب، ومحمد الواعر مدرب، وعلى المهدي مدرب حراس مرمى.

وكان عبد العال قد عقد جلسة مفاوضات مع مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره يوم الجمعه الماضية من أجل الاتفاق على قيادة الفريق وتم إقناع عبد العال للعودة الي التدريب مرة أخرى من بوابة نادي بلدية المحلة.

وحضر رضا عبد العال مباراة الفريق أمس أمام عرب الرمل في كأس مصر والتي إنتهت بهزيمة البلدية بركلات الترجيح.

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وقد أكد رضا عبدالعال أن فريق البلدية يضم العديد من اللاعبين المميزين ومن أفضل لاعبي المجموعة ولكن هناك شئ غامض يؤدي إلى هذه النتائج السلبية. وأنه سوف يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريب اليوم من أجل إخراجهم من الحالة النفسية السيئة الموجودين عليها.



وأكد أن الفترة الماضية إنتهت ومن اليوم ستكون بداية جديدة للفريق وأن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هي تحقيق الفوز فقط.



وسوف يبدء عبد العال أولى مبارياته الرسمية أمام بيلا على ملعب كفر الشيخ في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.



الجدير بالذكر ان بلدية المحلة خاض ست مباريات رسمية حتى الآن ٤ مباريات في الدوري تعادل مع دمنهور والمنصورة وهزم من الرجاء وأبوقير للأسمدة ولم يحصد سوي نقطتين محتلا المركز العاشر.



وفي كأس مصر لعب الفريق مباراتين فاز على مركز شباب ديرب نجم وهزم في الثانية أمام عرب الرمل بضربات الترجيح.

ويأتي تولي رضا عبد العال تدريب بلدية المحلة بعد رحيل كرم جابر الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج.