رياضة | مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا للنجم الساحلي

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تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي مهمة تدريب الفريق.

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا للنجم الساحلي

وسيتولى القيادة الفنية للنجم الساحلي خلفًا لرفيق المحمدي، حيث سيصل خلال الساعات المقبلة إلى تونس لقيادة الفريق.

وكان جاريدو قد تولي تدريب العين الإماراتي لكنه رحل في مايو الماضي بعد فترة قصيرة قضاها على رأس القيادة الفنية.

ويمتلك جاريدو سجلاً في الملاعب الأفريقية حيث سبق وأن قاد الأهلي في 2014 ليحقق مع الفريق الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفدرالية الأفريقية أمام سيوى سبور الإيفواري.

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