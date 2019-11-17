رياضة | مانشستر يونايتد وبرشلونة "يقاتلان من أجل إدواردو كامافينجا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد وبرشلونة "يقاتلان من أجل إدواردو كامافينجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقاير أن فريق مانشستر يونايتد سيعقد حرباً مع برشلونة لتوقيع لاعب خط وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في جميع المباريات الـ 12 التي خاضها فريقه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم ، بالإضافة إلى لعبه في ثلاث من مباريات دوري أوروبا الأربع التي خاضها الفريق الفرنسي ، ولم يخسر أمام كلوج إلا في آخر مرة بسبب الإيقاف.

يُقال إن مجموعة كاملة من الأندية تهتم بالمراهق ، الذي يُعتقد أنه تم إدراج شرط تحرير بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني في صفقته الحالية ، والتي تستمر حتى صيف 2022.

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ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة ذا صن ، من المتوقع أن يتوجه يونايتد وبارسا وجهاً لوجه مع الفرنسي ، الذي شارك في أول مباراة للفريق مع رين في سن 16.

يدعي التقرير أن الشياطين الحمر ينظرون إلى كامافينجا كخليفة طويل الأجل لبول بوجبا ، حيث من المتوقع أن ينتقل الفرنسي على نطاق واسع إما في يناير أو في نهاية الموسم.

ويعتقد مانشستر سيتي أيضا أن تراقب عن كثب التطورات للحصول على خدمات اللاعب الموهوب.