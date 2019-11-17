رياضة | صدمة في النصر بسبب "عبد الله الخيبري"

أصيب نجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي، الاي أقيمت اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة باراجواي وديًا.

صدمة في النصر بسبب "عبد الله الخيبري"

ويستعد الأخضر، لمواجهة نظيره الباراجوياني، مساء يوم الثلاثاء القادم، في المباراة الدولية الودية.

وأعلن المنتخب السعودي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، عن تعرض عبدالله الخيبري، نجم خط وسط النصر، لإصابة قويه منعته من استكمال المران.

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض الخيبري "23عاما" ، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وحاجته لإجراء كشف طبي للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة.