رياضة | عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حصول النادي الأحمر على توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يحصل على توقيع كهربا

وأضاف المصدر بأن النادي الأحمر نجح في الحصول على توقيع اللاعب رغم تحذير كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك لمواطنه رينيه فايلر مدرب الأهلي بعدم التعاقد مع اللاعب.

وتابع المصدر بأن هناك إصرارًا داخل إدارة الأهلي لإتمام التعاقد مع كهربا في يناير المقبل، بغد النظر عن مشاركته من عدمها مع الفريق الأحمر.

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وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كهربا مع النادي البرتغالي والذي يقترب من مليون دولار.

وأضاف المصدر بأن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تلقى تحذيرًا من جروس المدير الفني السابق للزمالك، بعدم ضم اللاعب، لكن إدارة الأهلي تصر على ضم اللاعب.

وكان كهربا قد انتقال لصفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد توتر علاقته مع مسئولو نادي الزمالك، حيث أصبح قريبًا من الانضمام للأهلي.

ومن المنتظر أن تحسم صفقة انتقال كهربا إلى الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء، ودعم خط الهجوم.