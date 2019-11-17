رياضة | مفاجأة.. برشلونة سيسمح برحيل لاعب واحد فقط في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة سيسمح برحيل لاعب واحد فقط في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة الإسباني سيسمح إلى لاعب واحد فقط بالرحيل هن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة سيسمح إلى راكيتيتش فقط يالرحيل عن النادي

وكشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة لن يسمح برحيل أي لاعب خلال فترة انتقالات يناير القادمة بإستثناء الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط الفريق.

راكيتيتش يظهر رغبة في الرحيل عن برشلونة

وكان راكيتيتش قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل هن صفوف برشلونة في انتقالات يناير القادمة حيث أكد على حزنه على هدم مشاركته في المباريات مع النادي.

موقف نادي برشلونة من رحيل راكيتيش

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وأكد نادي برشلونة أنه يحترم رغبة راكيتيتش في الرحيل عن النادي في الشتاء ولن يتم منعه من ذلك.

الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد ونادي أتلتيكو مدريد.

مشاركات إيفان راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.