رياضة | بنى سويف جاهز لضرب خطوط البترول وغياب صادق وعودة هارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف جاهز لضرب خطوط البترول وغياب صادق وعودة هارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بقيادة حسن موسي السفر إلى محافظة أسيوط غدا الاثنين وذلك للمبيت بأحد الفنادق بها وذلك استعدادا لمواجهة بترول اسيوط بملعبه الثلاثاء بإطار مباريات الاسبوع الخامس .

وقال ياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف ل " الخليج 365 الرياضى " : جميع لاعبي الفريق فى جاهزية تامة للمباراة خاصة بعد مشاركة هارون اسماعيل بالتدريبات بعد شفره من الإصابة وسنفتقد جهود محمد على صادق مهاجم الفريق وذلك لعدم اكتمال شفاؤه من الإصابة التى لحقت به بمباراة المنيا بدورى القسم الثانى .

وأضاف قائلا : لدينا مباراة السبت القادم ببطولة كأس مصر عقب مباراة البترول يوم الثلاثاء والأمر يمثل ضغط وحمل كبير على اللاعيبين ولكن الجدول على جميع الفرق بالتأكيد ونحاول نجهز اللاعبين لتلك المواجهات ونتمنى التوفيق .

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وكان الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف قد أدى تدريبه اليومى وسط مشاركة جميع اللاعبين وينتاب الفريق حالة من التركيز الشديد لمواجهة بترول اسيوط بالجولة الخامسة من دورى القسم الثانى بملعبه ومواجهة عرب الرمل بالدور التمهيدي بمسابقة كاس مصر السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وكان بنى سويف قد خسر مباراته الأخيرة أمام الالمونيوم بالاسبوع الرابع من دورى القسم الثانى بهدف نظيف أحرزه اغاثون ميلاد لاعب الالمونيوم بالمباراة التى أقيمت على ملعب الالمونيوم بنجع حمادى .

فيما كان قد نجح الفريق فى تحقيق ثلاث انتصارات أمام شبان قنا برباعية نظيفة وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا الرياضى بهدفين نظيفين ليحتل الفريق المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف البنك الأهلى متصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط .

ونجح بنى سويف فى تحقيق فوزين ببطولة كأس مصر أمام سوهاج الرياضى بركلات الترجيح فيما قد نجح فى الفوز أمام المنيا برباعية نظيفة أحرزها مصطفى صلاح الصفتى ومعتز محروس ومحمود عاطف ورضا عبد العال.