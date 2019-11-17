رياضة | تصريحات مثيرة للجدل من جريزمان تجاه برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة للجدل من جريزمان تجاه برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بإيجاد تجربة "صعبة" للأشهر القليلة الأولى له في برشلونة.

أكمل الفرنسي انتقاله إلى "الكامب نو" من أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي مقابل مادي قدره 108 مليون جنيه إسترليني.

بعد أن تمكن من تحقيق أربعة أهداف فقط من أول 15 مباراة له ، تعرض جريزمان لضغوط بسبب فشله في الارتباط مع قائد الفريق ليونيل ميسي حتى الآن.

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وخلال حديثه لصحيفة "الماركا" الإسبانية عن وقته في كتالونيا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال جريزمان: "ما زلت أتعلم الكثير ، وكنت أعرف أن الوصول إلى برشلونة سيكون صعباً".

وتابع : "إذا لعبت بشكل مركزي ، فأنا أشعر بتوازن أكبر ، لقد لعبت في المقدمة في هذا المنصب لسنوات عديدة ، والآن يجب أن أتأقلم".

وتشير التقارير إلى أن بعض أعضاء التسلسل الهرمي لبرشلونة يخشون أن يتحول جريزمان ليصبح فيليب كوتينهو آخر بعد فشله مع البلوجرانا ورحيله إلى بايرن ميونخ عن طريق الإعارة.

وقد قيل أيضًا أن ميسي ، وهو صوت قوي في غرفة الملابس ، أراد أن يحقق برشلونة عودة لنيمار بدلاً من توقيع جريزمان.